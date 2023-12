Con il nuovo anno partono le bonifiche di siti sospetti. Le foto.

Maddaloni – Il lavoro del nuovo assessore all’ambiente, il dott. Claudio Marone, della giunta De Filippo bis, è stato intenso ed impegnativo fin dall’inizio. Dopo aver avviato le nuove modalità di raccolta rifiuti nel mese di ottobre, adesso si passa alle operazione di bonifica in vari punti della città, alcuni siti di sversamenti e altri con contenimento sospetto di amianto.

Da gennaio infatti, la società COECO S.r.l., a cui è stato commissionato questo lavoro, si occuperà di bonificare, tra gli atri, un sito in via Nazionale Appia, uno in via Rapillo ed un altro in via Gaudio, ove è stato rinvenuto materiale in sospetto amianto.

Lo smaltimento dei rifiuti organi delle utenze domestiche e dei mercati, nonché quelli degli sfalci di potatura, invece, saranno conferiti a partire dal primo gennaio 2024 alla società Ambiente SPA con impianto a S. Vitaliano.

Con questi nuovi affidamenti ci sarà anche un leggero risparmio sui costi: la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti organici passa dal €121,776 a tonnellata a € 115,5 a tonnellata mentre per le potature si passa da € 61,992 ad € 61,60