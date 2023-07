Con la consegna degli attestati di presenza a tutti i partecipanti, si è chiusa la prima settimana dello Juvecaserta Summer

Camp, con un bilancio sicuramente positivo sotto ogni aspetto. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, da

quest’anno gode anche della collaborazione del Campus Liceo Manzoni – grazie alla partnership con la preside

dell’istituto Adele Vairo – che con strutture interne ed esterne ha dato la possibilità ai giovanissimi di avere un ambiente

sano, colorato e ben attrezzato per poter vivere una vera esperienza cestistica a 360 gradi.

Sotto l’attenta supervisione dello staff tecnico della Ble Decò Juvecaserta 2021, diretto da Nando Gentile, a tutti i

ragazzi che hanno partecipato al camp è stata data la possibilità di vivere lo sport ma anche e soprattutto di divertirsi e

farlo in amicizia, in maniera sana e genuina. La partecipazione di alcuni atleti, come Raffaele Romano e Giovanni

Pagano, sempre al fianco dei ragazzi, sempre pronti a mostrare gesti tecnici più o meno impegnativi, rappresenta non

solo per questi giovani atleti un esempio di come si sta sul campo, ma anche e soprattutto di come si vive lo sport come

stile di vita. La loro dimostrazione è un modello che guarda al futuro e al modo in cui costruire, allenamento dopo

allenamento, le proprie competenze e abilità.

La capacità di riprovare dopo un errore, di allenarsi al meglio e superare i propri limiti sono lezioni che servono su un

campo di gioco, indubbiamente, ma che sono lo specchio della vita quotidiana in cui questi giovanissimi sono chiamati

sempre a nuove sfide e nuove frontiere. Sono questi, quindi, i valori che devono essere portati a casa dopo una

settimana breve ma intensissima; sono questi i primi passi per far sì che quello che può essere solo un passatempo

diventi, perché no, una passione vera e sincera: magari non tutti saranno campioni, ma potranno essere coloro che

sosterranno i compagni, finanche dalla tribuna, che potranno apprezzare le partite di domani. È da questi contesti ed

iniziative che possono nascere amicizie che vanno oltre un rettangolo di gioco, unite da quel filo rosso che è la passione

per la maglia bianconera col logo Juvecaserta sul cuore.

Sicuramente da questa prima settimana anche tutti i coach intervenuti, da Ciro Dell’Imperio, responsabile tecnico del

settore giovanile, a Lidia Tomasiello, responsabile area minibasket, agli altri tra cui Fabio Mezzullo, Mario Simeoli,

Giuseppe Coppola, Yulia Sudyn, Giovanni Pani e Gerardo Chianese, potranno trarre conclusioni anche al di là

dell’aspetto contenutistico. L’allargamento della fetta di giovani interessati alla pallacanestro è un dato evidente nella

città all’ombra della Reggia e poter vedere da vicino come i giovani atleti si approcciano a questo sport è un dato

importante anche per innalzare il livello tecnico.

Sul punto, sintetizza per tutti coach Sergio Luise: “La settimana di camp che va a concludersi ci lascia tanti spunti e

tante sensazioni positive. Gli oltre 60 ragazzi della prima settimana e gli altrettanti che verranno nella prossima ogni

giorno, anzi, ogni mattina, dalle nove all’una, sono stati protagonisti di un’esperienza che alla parte ludica della

pallacanestro, dello stare insieme e dei giochi proposti, ha affiancato la parte tecnica con un lavoro più specifico sui

fondamentali. Abbiamo diversificato le attività per fascia d’età, andando incontro alle esigenze di ognuna delle

categorie presenti, facendo in modo che ognuno avesse il suo spazio e le sue sfide. Il gruppo di ragazzi era abbastanza

variegato: alcuni non avevano mai giocato ma erano appassionati di pallacanestro e per il grande entusiasmo che la

Juvecaserta sembra aver riportato in città sono stati felici di partecipare a questo camp; altri invece erano ragazzi che

già conoscevamo dal nostro settore giovanile, che si sono iscritti per affinare anche e non solo le proprie capacità

tecniche. Il comune denominatore che però ha accomunato tutti coloro che sono intervenuti è stata la passione e la

voglia di stare su un campo da basket, di condividere questa emozione con gli amici. La presenza di giocatori ha

permesso loro di vedere da vicino, quegli atleti che magari vedono la domenica, da lontano, dalla tribuna. Questi, oltre

che dimostratori, hanno anche saputo intrattenere i ragazzi con gare di schiacciate e di tiri da metà campo, proprio

perché lo spirito è stato quello di accompagnare e concludere l’anno sportivo in modo rilassato, mostrando a questi

giovani come altri loro coetanei hanno saputo realizzare il proprio sogno e diventare campioni. Si è visto come ci sia

unione tra prima squadra, settore giovanile e minibasket, un’unica grande famiglia. Gli obiettivi prefissati sono stati

raggiunti e penso che anche nelle prossime settimane saremo in grado di proseguire su questa strada. Vedere il sorriso

di questi giovanissimi, dai più piccoli ai più grandi, alla fine di ogni giornata, ci ha dato il giusto feedback di quello

che è stato il nostro lavoro durante il camp e sul fatto che c’è una grande passione, una gran voglia di giocare a

pallacanestro a Caserta, una fortuna che non dobbiamo disperdere e che anzi dobbiamo far sì che debba essere

alimentata con altre manifestazioni come questa”.

Finita la prima settimana, sotto con la prossima, quando dal 10 al 14 luglio, sempre presso il Campus Manzoni di

Caserta, sito in via Alcide De Gasperi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 inizierà il Camp #2, per il quale restano ancora

aperte le iscrizioni, così come per la terza settimana di attività (dal 17 al 21 luglio). Per chi avesse interesse a

partecipare, ricordando che il camp è riservato a tutti coloro che sono nati tra il 2005 e il 2018, è possibile consultare la

scheda di iscrizione reperibile sul sito www.juvecaserta2021.it e corredarla del certificato medico di idoneità all’attività

sportiva, manifestando il proprio consenso al trattamento dei dati personali. In alternativa la domanda di iscrizione può

essere ritirata e consegnata presso gli uffici del club ubicati presso il PalaPiccolo di Viale Medaglie d’Oro. Per ulteriori

informazioni è inoltre possibile contattare i seguenti recapiti: 3337717732 (Valerio Tranfa), 3332485338 (Franco

Spacciante), 3385602195 (Gianfranco Natale)

A tutti partecipanti sarà consegnato il kit comprendente cappellino, maglietta e pantaloncino.