Con la zona rossa finiranno le file chilometriche per un panino?

Maddaloni. Ogni sera, da oltre un mese, intorno alle ore 20.00 il traffico si paralizza completamente all’imbocco della variante che conduce a Santa Maria Capua Vetere. Decine di auto in fila, che creano non pochi disagi, rallentando anche il rientro a casa dei lavoratori pendolari per acquistare panini e altri cibi nella nota paninoteca che si trova nei pressi dell’imbocco, appunto della variante. Molti sono i lettori che ci hanno inviato questa segnalazione. Infatti, pur di non perdere la fila, chi deve entrare crea una colonna di auto nella corsia di marcia per chi proviene dalla statale che impedisce il passaggio è costringe ad invadere la corsia di sinistra per passare oltre.

Le foto sono chiare: FILE DI AUTO E FILE DI PERSONE SENZA ALCUN DISTANZIAMENTO.

un conto è far girare l’economia, altro è creare questo assembramento ed intasamento ogni sera.

Ma hai visto mai che il covid lo curiamo a forza di cheeseburger e nuggets?

Vedremo se von le restrizioni di domani qualcosa cambierà!