Concerto dell’ Epifania con la Banda Sinfonica

Maddaloni (CE) – Il 23 dicembre, la Banda Sinfonica di Maddaloni ha celebrato il Natale con un concerto che ha saputo unire le musiche iconiche della tradizione natalizia con brani che portano messaggi di forte attualità.

Il concerto si è tenuto nella chiesa di San Francesco, chiesa in cui, grazie al sodalizio con padre Eduardo Scognamiglio, la Banda si esibisce con appuntamenti fissi nel corso dell’anno. La serata, inserita nel programma del Natale a Maddaloni, organizzato dall’assessore alla cultura e agli eventi Caterina Ventrone, si è aperta con i saluti e gli auguri di Natale del sindaco Andrea De Filippo.

Sotto la direzione del maestro Luigi Pascarella, insieme alla prof.ssa Domenica Papa, la Banda, in modalità orchestra, ha proposto un programma costruito con cura, capace di attraversare i Natali di intere generazioni.

Tutti i brani eseguiti sono stati presentati con gli arrangiamenti firmati dallo stesso Pascarella, che ha saputo valorizzare le potenzialità timbriche della formazione, offrendo al pubblico sonorità fresche e coinvolgenti senza tradire lo spirito originale delle composizioni.

Il concerto, introdotto e accompagnato dalla giornalista Lucia Grimaldi, ha posto al centro non solo la bellezza della musica, ma anche un messaggio di pace e di unità. Molti dei brani scelti, infatti, richiamavano valori universali come la pace, solidarietà, la speranza e la fratellanza, temi particolarmente sentiti in un periodo storico complesso e segnato da tensioni internazionali.

Questo appuntamento si rinnoverà per chiudere le festività natalizie. Il 5 gennaio, infatti, la Banda Sinfonica di Maddaloni sarà nuovamente protagonista con il Concerto dell’ Epifania, ancora una volta presentato da Lucia Grimaldi.

Questa volta il concerto si terrà nell’antica chiesa del centro storico, altro gioiello artistico maddalonese, la parrocchia di santa Margherita V.e M., grazie ad un altro parroco attivo, inclusivo ed illuminato, il giovane don Antonio Traviso.

Un appuntamento atteso, e un’opportunità per chi non ha potuto partecipare al concerto di Natale, che chiuderà le festività con un nuovo viaggio musicale tra tradizione, emozione e spirito comunitario.

Il concerto, con una scelta di brani differente, inizierà alle ore 19.15.

L’ingresso è libero e gratuito.