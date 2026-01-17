Concerto della Memoria. Musica ponte tra ricordo e speranza.

Il 25 gennaio 2026, alle ore 18.45, la Chiesa SS. Annunziata di Maddaloni ospiterà un evento di profonda intensità emotiva e culturale: il Concerto della Memoria, promosso dall’APS “Banda Sinfonica” di Maddaloni, con il patrocinio del comune di Maddaloni, di AMBIMA e della Regione Campania. Un appuntamento che da anni unisce arte e impegno civile, nel segno del ricordo e della riflessione.

Diretta dal Maestro Luigi Pascarella, con la prof.ssa Domenica Papa, la Banda Sinfonica di Maddaloni darà voce a un repertorio pensato per evocare, commemorare e sensibilizzare. Il concerto, che celebra la Giornata della Memoria, offrirà al pubblico un’occasione per fermarsi, ascoltare e condividere il valore della memoria storica attraverso il linguaggio universale della musica.

Il Superiore Padre Andrea L’Afflitto ha accolto con gioia la proposta della Banda Sinfonica, a testimonianza di una sinergia tra istituzioni religiose e realtà associative che credono nel potere educativo e comunitario della cultura.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà il nostro direttore, la giornalista Lucia Grimaldi, voce narrante dell’evento, che accompagnerà l’esecuzione musicale con parole capaci di tessere legami tra passato e presente. La sua presenza contribuirà a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e significativa.

L’ingresso è libero e rivolto a tutta la cittadinanza. Partecipare significa non solo godere di un’esecuzione musicale di alto livello, ma anche contribuire a mantenere viva la memoria di ciò che è stato, affinché non si ripeta. Per non dimenticare, oggi più di ieri, non deve essere solo uno slogan, ma un impegno collettivo per il presente e per il futuro, anche e soprattutto attraverso la musica.