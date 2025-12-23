Concerto di Natale all’IC Aldo Moro.

Applausi ed apprezzamenti mercoledì scorso per gli allievi del percorso musicale dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise, come da tradizione infatti si è tenuto il “Concerto di Natale” presso l’Auditorium “Domenico Piccirillo” della Chiesa San Giovanni Paolo II. Da anni ormai è consuetudine, un’occasione per mettere in mostra il lavoro svolto nonché la bravura e l’impegno degli stessi allievi ma anche per scambiare gli auguri di fine anno. Una serata di dolci e tradizionali melodie Natalizie, “Tu Scendi dalle Stelle”, “White Christmas”, “Adeste Fideles”, l’immancabile “Jingle Bells” tra le tante eseguite dai piccoli musicisti e “Silent Night” che ha chiuso il concerto con una piccola rappresentanza dei giovani musicisti dell’orchestra che ha anche cantato il brano alternandolo alla musica. Musiche dirette dai Maestri: Domenico Birnardo per la Tromba, Francesco Saverio Di Lillo per il Clarinetto, Luigi Ciriello per il violino, Venere Carbisiero per il pianoforte. A fare da cornice in apertura e chiusura gli allievi del coro e dell’orchestra dei glockenspiel della classe di educazione musicale diretti dal prof. Paolo Di Fuccia e dalla prof.ssa Luciana Cenname. Entusiasta ovviamente il Dirigente Scolastico dott. Lorenzo de Simone e la vicepreside prof.ssa Marcella Tarigetto e tutti i docenti che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione che ha visto una sala gremita e sempre pronta ad applaudire l’orchestra, da sempre fiore all’occhiello della scuola di Via Tagliamento.