Attualità

Concerto di Natale all’IC Aldo Moro.

Di Carmine Posillipo

Applausi ed apprezzamenti mercoledì scorso per gli allievi del percorso musicale dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise, come da tradizione infatti si è tenuto il “Concerto di Natale” presso l’Auditorium “Domenico Piccirillo” della Chiesa San Giovanni Paolo II. Da anni ormai è consuetudine, un’occasione per mettere in mostra il lavoro svolto nonché la bravura e l’impegno degli stessi allievi ma anche per scambiare gli auguri di fine anno. Una serata di dolci e tradizionali melodie Natalizie, “Tu Scendi dalle Stelle”, “White Christmas”, “Adeste Fideles”, l’immancabile “Jingle Bells” tra le tante eseguite dai piccoli musicisti e “Silent Night” che ha chiuso il concerto con una piccola rappresentanza dei giovani musicisti dell’orchestra che ha anche cantato il brano alternandolo alla musica. Musiche dirette dai Maestri: Domenico Birnardo per la Tromba, Francesco Saverio Di Lillo per il Clarinetto, Luigi Ciriello per il violino, Venere Carbisiero per il pianoforte. A fare da cornice in apertura e chiusura gli allievi del coro e dell’orchestra dei glockenspiel della classe di educazione musicale diretti dal prof. Paolo Di Fuccia e dalla prof.ssa Luciana Cenname. Entusiasta ovviamente il Dirigente Scolastico dott. Lorenzo de Simone e la vicepreside prof.ssa Marcella Tarigetto e tutti i docenti che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione che ha visto una sala gremita e sempre pronta ad applaudire l’orchestra, da sempre fiore all’occhiello della scuola di Via Tagliamento.