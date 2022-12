Concerto natalizio “Holy night” rivolto adell’Istituto scolastico bilingue “J.J. Rousseau”

Il concerto natalizio “Holy night” rivolto a tutti i bambini dell’Istituto Scolastico Bilingue ‘J J Rousseau ‘, tenutosi presso l’ Abbazia di San Lorenzo ad Aversa, ha costituito il momento finale di un maestoso progetto di canto in lingua italiana e in lingua inglese relativo alla festa del Natale.

Lo spettacolo ha previsto anche momenti di recitazione di testi poetici, curati dal maestro di teatro Sasà Trapanese, che avevano come tema la solidarietà, l’amore ed il rispetto dell’altro, oltre a coreografie di grande impatto emotivo, curate dal maestro di danza Americo Nobile.

Il pubblico ha sostenuto calorosamente il concerto dei bambini ed ha permesso, in collaborazione con l’Associazione Artedonna, la raccolta di fondi (attraverso l’angolo solidale ‘ Il libro sotto l’albero’) il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas e la raccolta di giocattoli promosso dall’angolo solidale ‘Dona il tuo giocattolo’, che sarà destinata ai bambini ricoverati presso strutture ospedaliere.

Si ringraziano tutti gli intervenuti, le docenti e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dello straordinario evento.