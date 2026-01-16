Concerto per la Pace: la musica come ponte tra i popoli alla Reggia

È questo lo spirito del Concerto per la Pace che si terrà lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 19:00 nello splendido scenario del Galoppatoio Reale della Reggia di Portici.

L’ingresso sarà gratuito, per permettere a tutti di partecipare a una serata di grande valore artistico e simbolico.

L’evento è promosso dal Liceo Scientifico Statale Filippo Silvestri di Portici e vedrà protagonisti l’Orchestra Giovanile Sanitansamble, la Piccola Orchestra di Forcella e il Coro Polifonico Sanitansamble, diretti dal Maestro Paolo Acunzo.

Un grande ensemble giovanile che porta sul palco talento, passione e un messaggio di speranza.

Protagonista ideale della serata è l’associazione Sanitansamble, realtà nata nel cuore del Rione Sanità di Napoli, che da anni lavora per offrire ai giovani del territorio opportunità concrete di crescita attraverso la musica.

L’orchestra rappresenta un modello virtuoso di inclusione sociale, educazione e riscatto culturale: ragazzi e ragazze che, grazie allo studio e alla disciplina musicale, trovano uno spazio di espressione, confronto e futuro.

Il Concerto per la Pace non sarà solo un appuntamento musicale, ma un vero e proprio momento di condivisione, in cui la bellezza dell’arte si fa messaggio universale contro ogni forma di violenza e divisione.

Una serata da non perdere, dove la musica diventa voce di pace.