CONCERTO PER LA SIRIA “SULLE NOTE DI UNA SPERANZA”

L’associazione Gocce di Fraternità Aps, da molti anni, sta ponendo una particolare attenzione verso la comunità della parrocchia di San Francesco d’Assisi di Aleppo in Siria, dove un frate francescano p. Ibrahim Alsabagh si è prodigato per l’accoglienza di bambini abbandonati e il sostegno a famiglie con elevate difficoltà economiche, senza tener conto dell’appartenenza religiosa; drammi questi generati da una sanguinosa guerra civile iniziata nel 2011 e non ancora terminata del tutto.

A questo dramma, ultimamente si sono aggiunti le difficoltà dovute alla pandemia e da poco il grave terremoto che ha proprio colpito le regioni prossime ad Aleppo.

Visto l’attuale contesto in cui sono aperti due fronti di guerra in Ucraina e in Palestina, la tragedia siriana rischia di essere dimenticata e abbandonata. Per queste ragioni, l’associazione Gocce di Fraternità Aps sta continuando a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa dramma che rischia di cadere nell’oblio e a promuovere l’attenzione a favore della Siria e in particolare della comunità di Aleppo, dove ora, un altro frate, p. Bahjat Elia Karakach ofm sta continuando l’opera di accoglienza e di generosità di P. Ibrahim.

A tal fine, l’associazione Gocce di Fraternità ha organizzato il concerto per la Siria:

“Sulle note della speranza”

che si terrà il 18 dicembre alle ore 19 a Caserta presso la Cattedrale di San Michele Arcangelo in piazza Duomo n. 1.

Il concerto sarà tenuto dai Maestri:

▪ Gerardina Rainone ( violino)

▪ Francesco Chiacchio ( chitarra)

▪ Caterina Bernardo (pianoforte)

▪ Mario Ricciardi (flauto barocco e traverso)

che eseguiranno musiche di Vivaldi, Bach, Beethoven, Paganini e Rainone-Chiacchio, con la partecipazione di Myrem Scalera eEvelyn Scalera per la coreografia di danza.

Ingresso libero