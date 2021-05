Concerto sulla Reggia di dj Capriati

Il dj di Caserta Giuseppe Capriti (per qualcuno ribattezzato Joseph), che è stato al centro per parecchio tempo per la vicenda del suo accoltellamento, terrà in concerto in diretta streaming con un a serie di slide che parleranno e cercheranno di valorizzare quella anche il momumento casertano già patrimonio dell’Unesco ossia, la Reggia di Caserta.

Il dj casertano presenterà il proprio progetto all’interno anche della Reggia di Caserta, il giorno 29 maggio 2021, con una conferenza che vedrà anche l’ausilio di telecamere, che vedrà coinvolti tra gli altri il sindaco della città l’avv.to Carlo Marin, Emiliano Casale, assessore alle attività produttive, che saranno presenti alla presentazione dell’evento che avverrà con delle video riprese all’interno del parco della Reggia e che sarà girato anche nei pressi della fontana di Diana ed Atteone.

L’evento che si sta progettando, avrà lo scopo di rilanciare il settore e dare un messaggio di speranza a tutti i giovani per una ripartenza e l’intento è quello di lanciare al pubblico un messaggio di positività attraverso la musica, nel connubio fra arte, cultura e musica attività che si tradurrà anche nella promozione del territorio e del monumento, in quanto il video avrà un impatto mondiale vista la strategia di comunicazione prevista e grazie ai crossposting che abbiamo organizzato con tutti i nostri partners nel mondo.

L’artista Joseph Capriati nativo di Caserta, si esibirà durante questo evento dando spazio al monumento e davanti alla fontana di Diana ed Atteone, riprese realizzate con droni e varie camere mobili in modo da poter riprendere anche altre prospettive del monumento, dei giardini, del ricco apparato scultoreo e di tutto il paesaggio