Concessione di ricompense al merito dell’Esercito

Con decreto ministeriale n. 1368 dell’11 novembre 2021, è stata concessa la croce d’oro al merito dell’Esercito all’Arma dei trasporti e materiali, con la seguente motivazione: «l’Arma dei trasporti e materiali, erede e depositaria di una tradizione secolare, assicurava incessantemente il supporto logistico e il rifornimento di materiale sanitario in tutte le operazioni militari della difesa per il contrasto a una gravissima emergenza pandemica.

Pur operando in un contesto complesso, mutevole e incerto, mostrava in ogni circostanza elevatissima competenza professionale ed eccezionale spirito di sacrificio, contribuendo con il proprio impareggiabile operato a elevare il prestigio dell’Esercito e delle Forze armate al cospetto della Nazione». Territorio nazionale, marzo 2020 – agosto 2021.

La medaglia è stata concessa al Magg. Generale Stefano Rega, di orgiene casertana, che, oltre a, ricoprire la carica di Capo del Corpo di Commissariato dell’esercito è anche Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dell’esercito italiano.