Si è conclusa la “Multinational cross training”, importante esercitazione condotta dal 23 ottobre al 10 novembre dalla Brigata bersaglieri Garibaldi presso il comprensorio militare di Persano, che ha coinvolto assetti multinazionali nell’ambito dell’European Union Battle Group (EUBG).

Raggiungere il massimo livello di prontezza operativa EUBG prevista è stato l’obiettivo principale dell’attività, volta ad addestrare assetti militari impegnati in missioni umanitarie di soccorso, di prevenzione e gestione dei conflitti, di mantenimento e stabilizzazione della pace. Al tempo stesso è stata testata la capacità di garantire un’adeguata struttura di comando e controllo per la condotta delle operazioni e l’impiego delle forze in tutto lo spettro dei conflitti (Full Spectrum Operation).

“L’esercitazione è stata fondamentale per raggiungere la piena interoperabilità tra gli assetti designati” ha sottolineato il Generale Mario Ciorra, comandante della Brigata bersaglieri Garibaldi. Sono stati impegnati, in modalità “combined”, con le unità dell’Esercito Italiano, unità provenienti da Slovenia, Croazia, Ungheria, Albania.

L’esercitazione si è conclusa con la visita del Generale di Divisione Claudio Minghetti, Comandante delle Forze Operative Sud, che rivolgendosi a tutto il personale ha espresso la propria soddisfazione per il grande impegno dimostrato e per aver saputo efficacemente condurre una complessa esercitazione in cooperazione anche con unità straniere.