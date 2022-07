Caserta.Si sono conclusi con eccellenti risultati gli Esami di Stato all’Istituto “Terra di Lavoro” di cui è Preside la dott.ssa Emilia Nocerino. In un 2022 che ha visto il ritorno delle prove scritte alla maturità, i ragazzi hanno infatti affrontato una prima prova scritta (lingua italiana), una seconda prova scritta secondo l’indirizzo e infine il colloquio orale, in cui hanno potuto presentare il proprio percorso ed esporre riflessioni sugli argomenti delle varie materie scolastiche, a partire da un documento predisposto dalla Commissione. Si è trattato di un esame che ha permesso al candidato di evidenziare le proprie capacità critiche e di riflessione personale sulle tematiche affrontate durante l’anno scolastico, sottolineando le proprie competenze. Quattro alunni – evidenzia la vice-preside Brunella Arena – hanno ottenuto il massimo del punteggio ovvero 100 e lode, Grazie De Lucia e Debora Stanca della classe 5 sez. B, Ilenia Caruso della classe 5 sez. H e Danilo Giaquinto della classe 5 sez. L (Liceo Musicale), poi altri 8 discenti hanno conseguito il punteggio di 100, mentre ben 132 è il totale degli alunni complessivamente che hanno conseguito il diploma. Ad aver influito in maniera positiva su un esito generale delle prove così ammirevole, potrebbe essere stato il ruolo dei professori che le hanno corrette, infatti come ormai noto, la commissione d’esame era composta interamente da docenti interni dell’Istituto con la sola eccezione del Presidente esterno, ma certamente questo non diminuisce l’impegno che i discenti hanno profuso fin dal terzo anno, infatti non va dimenticato che per ben due anni hanno dovuto lottare con il covid, che tutt’ora continua a provocare disagi non indifferenti.