Concluso a Napoli il convegno della Sipps dal titolo ‘Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale’

Nello scorso fine settimana di aprile si è svolto a Napoli, nella splendida cornice dell’Hotel Royal Continental, una tre giorni di intensa attività di confronto e approfondimento scientifico con il convegno “Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale” organizzato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale -SIPPS. I temi affrontati sono stati tutti afferenti alla mission della Società che è quella di modificare in positivo i comportamenti non sani di bambini e delle loro famiglie sulla base delle evidenze scientifiche disponibili altrimenti dette EBM: dall’uso delle nuove tecnologie disponibili per l’efficacia dell’attività del pediatra all’impiego giudizioso della terapia antibiotica, dalla possibilità di diagnosticare precocemente le Immunodeficienze Primitive (IDP) all’importanza delle vaccinazioni in generale e di quella influenzale in particolare, dalla prevenzione delle bronchioliti con gli anticorpi monoclonali alle raccomandazioni sulla somministrazione di vitamina D. Abbiamo intervistato il presidente della SIPPS dott. Giuseppe Di Mauro che ha descritto con soddisfazione i risultati registrati a conclusione del convegno, sia in termini di numero di presenze che di interesse suscitato dagli interventi degli autorevoli relatori. Il dott. Di Mauro ha fatto riferimento ad altri progetti realizzati dalla SIPPS con spirito di marcata innovazione nella comunicazione, come il progetto ‘Chiedi a me’, un booklet disponibile sul sito sipps.it e scaturito dalla Guida di Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza, destinato agli adolescenti e ai loro genitori, che si compone di una serie di brevi video, della durata massima di un minuto durante i quali un professionista risponde alle domande, ad esempio sullo sviluppo, mestruazioni, contraccezione, malattie sessualmente trasmesse, educazione alla sessualità , utilizzando un linguaggio scientifico ma con modalità proprie alla portata di ogni teenager. L’aspirazione e’ sempre quella di essere vicino alle famiglie con iniziative pratiche di alto profilo sociale e valenza preventiva. “Un’altra iniziativa a cui abbiamo aderito con entusiasmo è il progetto pilota che inizierà tra qualche settimana che coinvolgerà 4 Regioni, il primo programma in Italia di screening per il diabete di tipo 1 e per la celiachia – conclude Di Mauro – che conta di identificare, nella popolazione pediatrica sana, i soggetti a rischio di sviluppare una o entrambe queste malattie, in modo da poter offrire loro un trattamento precoce, evitare ritardi nella diagnosi e scongiurare gli esiti più gravi”. Il progetto è reso possibile dalla legge 15 settembre 2023 n. 130, la prima al mondo che prevede uno screening regolato da una legge dello Stato, come riportato da un recente articolo pubblicato dalla rivista Science e da un commento su Lancet. Per il prossimo congresso nazionale i pediatri della Sipps si ritroveranno a Firenze dal 5 al 7 luglio 2024. Il convegno numero 36 si intitola “Pediatria Preventiva e Sociale – Il pianeta delle nuove generazioni”.