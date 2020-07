Concluso l’Anno Accademico 2019/2020 dell’I.S.S.R. Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo”

CAPUA – Con le sedute di Laurea di venerdì 10 e sabato 11 luglio 2020 si è felicemente concluso l’Anno Accademico 2019/2020 dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale), con sede in Capua. Otto sono stati gli studenti che hanno conseguito la Laurea triennale in Scienze religiose, mentre ben ventitré laureati hanno definitivamente coronato con il titolo accademico magistrale il loro percorso di studi, aprendosi così al mondo del lavoro e dell’insegnamento.

Durante quest’ultimo anno l’I.S.S.R. Interdiocesano ha affrontato con determinazione le nuove e inattese sfide poste dall’epidemia di COVID-19, provvedendo in tempi rapidi all’organizzazione della didattica a distanza e dotandosi di tutti i necessari dispositivi di sicurezza per la ripresa delle attività accademiche in presenza.

Numerose sono le novità programmate per il prossimo Anno Accademico 2020/2021; tra queste, va senz’altro segnalata l’attivazione del nuovo indirizzo pastorale-catechetico per il cammino di formazione ministeriale e per una adeguata preparazione teologica degli operatori pastorali.

Si ricorda che i titoli accademici rilasciati dall’I.S.S.R. sono di diritto pontificio. Il 13 febbraio 2019 è stato firmato l’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Università e Facoltà ecclesiastiche. Ai sensi dell’intesa concordataria del 14 novembre 1985, la Laurea magistrale in Scienze religiose abilita all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Inoltre, i titoli accademici conseguiti presso l’I.S.S.R. consentono l’accesso ai concorsi statali al pari di quelli rilasciati dalle Università pubbliche.

Dopo la pausa estiva, le attività accademiche riprenderanno regolarmente lunedì 31 agosto 2020, giorno in cui avranno ufficialmente inizio le iscrizioni al prossimo Anno Accademico 2020/2021. La Segreteria sarà aperta al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.issrareacasertana.it; sarà, inoltre, possibile telefonare al numero 0823/621394 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]