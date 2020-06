SCANDALO nelle forze dell’ordine: concorsi truccati. TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI E DEGLI INDAGATI

Benevento. Concorsi truccati nelle forze dell’ordine.Le Fiamme Gialle questa mattina hanno eseguito cinque arresti (di cui due ai domiciliari), due sospensioni da pubblici uffici o servizi e un obbligo di dimora. Gli indagati sono quasi tutti pubblici ufficiali. Secondo l’accusa avrebbero percepito da candidati di concorsi pubblici e loro genitori ingenti somme di denaro per determinarne gli esiti. In cambio i concorrenti sarebbero entrati nel corpo dei vigili del fuoco, nella polizia di Stato, nell’Arma dei carabinieri e nella Guardia di Finanza. Circa 250 militari stanno dando esecuzione alle ordinanze di misure cautelari.

Tra i destinatari delle misure vi è un vice prefetto con funzione apicale in servizio presso il ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, tre funzionari (uno in pensione e due attualmente in servizio) del comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento e Venezia, un militare dell’Arma, un militare della Guardia di Finanza e un agente della polizia di Stato, che dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio.

Sono contestati al momento 50 episodi corruttivi. In corso il sequestro preventivo, anche per equivalente, di somme di denaro pari a complessivi 370 mila euro circa, ritenuti il ‘prezzo’ dei reati finora accertati, di cui 220 mila euro riferibili all’attivita’ dell’associazione per delinquere in provvisoria contestazione e oltre 150 mila euro conseguiti dai vari indagati in concorso tra loro.

Oltre 50 perquisizioni sono in corso su tutto il territorio nazionale per rintracciare materiale informatico oggetto di promessa e scambio corruttivo nonché somme di denaro provento della vasta illecita attività. Nel procedimento risultano indagati 118 persone tra cui anche altri pubblici ufficiali. I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in procura a Benevento alle 11.

I nomi degli arrestati

Il viceprefetto Claudio Balletta, residente a Roma, è finito in carcere. Con lui Giuseppe Sparaneo, 51 anni, di Benevento, e Antonio De Matteo, 68 anni, di Benevento, funzionari dei vigili del fuoco: il secondo è in pensione.

Arresti domiciliari, invece, per Antonio Laverde, 44 anni, originario di Benevento, residente a Fonte Nuova (Roma) maresciallo della Finanza in servizio al Comando generale, e Vito Russo, 40 anni, di Benevento, carabiniere a Roma.

Alessandro Filippo Lupo, 56 anni, di Treviso, e Gianluca Galliano, 45 anni, nato a Benevento, residente ad Ardea, hanno rimediato la sospensione per 12 mesi dalle funzioni di vigile del fuoco ed agente di polizia; obbligo di dimora ad Apollosa per Eduardo Zolli, 66 anni, indicato come intermediario.