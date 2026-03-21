“Concorso di disegno per la scuola primaria” Grande successo al Quartiere Borbonico

Casagiove. È stato un vero e proprio successo il “concorso di disegno per la scuola primaria” di cui si è svolta la premiazione, ieri venerdì 20 Marzo, presso lo storico Quartiere Borbonico.

All’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, hanno partecipato le classi prime, seconde e terze di tutti i Plessi scolastici di Casagiove, alla presenza del Sindaco, Giuseppe Vozza, la Preside dell’ I.C. Comprensivo Moro-Pascoli, Angela Maccauro e la Suora dell’istituto Paritario Mater Amabilis.

L’iniziativa, oltre ad avere un fine sociale, mirava anche ad un obiettivo ben preciso; Il Comune di Casagiove aveva invitato tutti i piccoli studenti partecipanti a disegnare un’area cani ideale per la città ed inviarla alla Casa Comunale entro il 26 Febbraio, con la promessa che, fra tutti i disegni ricevuti, quello che, secondo la commissione, risultava essere il più meritevole, sarebbe stato inserito come immagine di copertina di un opuscolo comunale, oltre ad essere presa in considerazione come un progetto reale da mettere in essere.

Dopo aver valutato la bravura dei bambini, la Commissione ha optato per premiare quattro disegni, da inserire all’interno del libricino.

Oltre al Sindaco Vozza, che ha introdotto il pomeriggio, sono intervenute la dott.ssa Michela Perrotta, che è stata Presidente del Consiglio Comunale e la volontaria Sandra Ferrante dell’Associazione Alma, che hanno sottolineato quanto sia importante il ruolo dei nostri amici a quattro zampe, nella vita quotidiana, soprattutto per i bambini, con la pet-terapy ed hanno invitato a riflettere su quanto possa essere utile sia per noi che per gli animali, l’adozione.

I bambini di ogni plesso si sono esibiti, sul palco, con delle piccole recite e canzoni dedicate ai pelosetti, egregiamente preparati dalle insegnanti

La serata si è conclusa con l’esibizione del Plesso De Filippo, in un momento musicale a cura della maestra Elisa Galleja, che ha scritto e musicato il pezzo presentato dagli alunni.

Non sono mancati momenti di commozione da parte degli insegnanti e delle famiglie dei bambini che hanno partecipato con il cuore all’evento che ha visto in primo piano, oltre ai bambini, gli amici a 4 zampe.