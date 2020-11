Concorso di poesia “Il territorio si racconta”. Prorogata la scadenza

La Banca del Tempo comunica a tutti i cittadini simpatizzanti che l’ associazione, per i motivi a tutti noti legati alla pandemia, rinvia al 30 novembre 2021 la chiusura del concorso di poesia e prosa indetto per quest’anno e avente come titolo “Il Territorio si racconta” (si allega la locandina originale).

Vuol dire che per l’ormai noto concorso, potrete dedicare maggiore vigore e premi ancor più appetibili di quelli ora previsti.

L’invito, rivolto a studenti e non, è quello di scrivere e iscriversi per partecipare gratuitamente alla competizione utilizzando i riferimenti inseriti nella locandina.