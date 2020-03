Concorso per giovani fino ai 26 anni dal tema “L’importanza delle piccole cose” ai tempi del CORONAVIRUS

LUSCIANO (CE) – L’amministrazione comunale di Lusciano rende noto alla cittadinanza, che è indetto un concorso riservato ai bambini, ragazzi e giovani fino a 26 anni di età. Lo scopo è quello di riscoprire, dando sfogo alla propria fantasia, il valore delle piccole cose, come i valori preziosi del quotidiano durante l’emergenza coronavirus. Un’idea per trascorrere il tempo, visto che in questo momento viene chiesto, a tutti noi, di compiere un gesto responsabile: “Stare a casa”.

Il tema unico è “l’importanza delle piccole cose” della vita che rendono l’anima felice e serena anche in questo momento di preoccupazione generale, oppure “quelle piccole cose” che in questi giorni, forzatamente meno frenetici, riusciamo a riscoprire e ad apprezzare maggiormente.

Il concorso sarà indirizzato in diverse sezioni che saranno:

racconto (formato word o scritto a mano);

poesia o filastrocca (formato word o scritta a mano);

pittura (formato carta A3 o su tela);

cortometraggio (filmato di massimo due minuti girato nella propria abitazione);

fotografia (a colori o bianco e nero realizzata nella propria abitazione);

giornalismo (articolo in formato word o scritto a mano massimo 1800 battute).

NOTA: I bambini più piccoli possono essere aiutati dai propri genitori.

Gli elaborati, esaminati poi da una commissione formata da esperti in materia, dovranno essere consegnati nella giornata di lunedì 6 aprile 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Lusciano, salvo proroghe dovute all’emergenza, oppure inviati tramite email al seguente indirizzo: [email protected], specificando nell’oggetto il nome del concorso e del partecipante.

Saranno poi esposti, a data da destinarsi, nella splendida cornice del Palazzo Ducale del Comune di Lusciano, un modo per conservare una testimonianza di quanto sta succedendo e del lato positivo che si sta cercando di cogliere. Al vincitore sarà offerto un fine settimana per tutta la famiglia in una struttura agrituristica campana.

“Ringrazio Antonella Bocchetti, Presidente della Pro Loco “Orizzonti Comuni” che ha ispirato questa iniziativa” – spiega il consigliere delegato Raffaele ESPOSITO – “L’interazione in famiglia rafforza il legame. Noi amministratori, anche in questo modo, confermiamo, a distanza, la vicinanza alla cittadinanza”.

“Restando uniti, anche se non fisicamente, riusciremo ad uscire da questa emergenza – ribadisce il sindaco Nicola Esposito – Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato vita alla grande rete di solidarietà e di collaborazione attivata in questi giorni”.