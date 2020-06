Concorso per vigili urbani. Il bando entro fine mese

Santa Maria a Vico – Bandito concorso per l’assunzione di vigili urbani

Il Sindaco: «Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione della cittadinanza nuova forza lavoro che andrà a potenziare il servizio di vigilanza. Questo bando si presenta comeun’importante opportunità lavorativa anche per i nostri giovani».

Il Sindaco e l’Amministrazione sono lieti di informare che con determina dirigenziale n. 507 del 4/06/2020 è stata avviata la procedura per l’assunzione stagionale di 4 vigili urbani a tempo determinato. Entro la fine del mese di giugno sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando; la graduatoria avrà una validità di tre anni. Questo permetterà di andare a rafforzare il servizio di vigilanza su tutto il territorio cittadino.

Il Sindaco Andrea Pirozzi e l’assessore delegato alla polizia municipale Giuseppe Nuzzo: «Siamo molto soddisfatti perché si tratta di potenziali opportunità per tanti giovani di Santa Maria a Vico, e non solo, per avvicinarsi al mondo del lavoro. È soprattutto a loro che va il nostro invito a non sprecare queste occasioni e a studiare per avere una preparazione adeguata per il superamento di questo concorso».