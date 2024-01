condannato per usura, arrestato a Casal di Principe.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato a Casal di Principe un uomo, classe ‘53, ricercato in quanto colpito da ordine di esecuzione per una condanna a 2 anni di reclusione.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., ha rintracciato la persona, sottoponendola agli arresti presso la propria abitazione, per l’espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.

L’uomo è stato condannato per i reati di usura, lesioni e contrabbando di tabacchi. Oltre alla detenzione domiciliare, dovrà pagare anche circa 7mila Euro di multa.