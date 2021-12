Confcommercio Caserta finanzia le luminarie nel centro storico

Luci accese da stasera su corso Trieste, piazza Duomo, via S. Giovanni e via Redentore

Caserta. Confcommercio accende il Natale a Caserta con le luminarie su corso Trieste, via San Giovanni, piazza Duomo e via del Redentore. L’accensione sarà effettuata questa sera, giovedì 2 dicembre, e le luci decoreranno il centro storico fino all’8 gennaio. Una iniziativa, promossa in sinergia con il Comune, per la quale l’associazione di categoria non ha lesinato sforzi economici ed organizzativi. ‘Si tratta di un segnale forte che Confcommercio Caserta intende dare alle imprese e ai cittadini – fa sapere il presidente provinciale, Lucio Sindaco – un segnale di ottimismo e di incoraggiamento in una fase difficile che si protrae ormai da quasi due anni ma anche un’attenzione al tessuto produttivo. Per risollevare l’economia del centro storico, rilanciare le imprese, diventare attrattori turistici e competere con i grandi centri commerciali siamo infatti convinti che sia fondamentale osare, avere il coraggio di investire, non soltanto sulle proprie attività ma anche sul territorio nel quale si vive e si opera. Confcommercio ci crede fermamente e sta facendo il possibile, in linea con le risorse disponibili in bilancio, per migliorare il contesto urbano con l’auspicio che in futuro un numero sempre maggiore di commercianti possa sposare questa causa e fare squadra con l’associazione di categoria per risultati ancora più tangibili. Le luminarie, in questo senso, rappresentano sicuramente un primo passo sulla strada della ripartenza. Accendiamo dunque le luci sulla città per renderla accogliente e attrattiva agli occhi di tutti’.