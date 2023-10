Confcommercio: ‘Con l’Accordo azioni strategiche e condivise per il rilancio del settore’

Il Comune di Mondragone ha firmato questa mattina l’accordo per la costituzione del Distretto urbano del Commercio. Si chiamerà ‘Sinope’. Una iniziativa che vedrà l’amministrazione al fianco delle associazioni di categoria per il rilancio delle attività nel centro storico e dunque la crescita del territorio. Presenti al tavolo il sindaco Francesco Lavanga, l’assessore al commercio, Rosaria Tramonti, il vice presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Umberto Cinque, il delegato di Confcommercio per Mondragone, Fabio Pagliaro, il presidente provinciale di Confesercenti, Salvatore Petrella. ‘Con il Distretto – ha spiegato il sindaco – vogliamo rilanciare l’immagine di Mondragone e al contempo recuperare l’identità territoriale. Ci sono aree del comune che hanno subito uno spopolamento e alle quali intendiamo ridare vita attraverso un meccanismo virtuoso che prevede la riapertura delle piccole botteghe, lo sviluppo del commercio e una serie di servizi finalizzati a migliorare la viabilità che produrranno benefici per tutta la comunità’. ‘Non escludiamo anche la possibilità di sgravi fiscali e agevolazioni per i negozianti – fa notare l’assessore Tramonti – oltre che interventi su strade, parcheggi e aree verdi. La collaborazione con le associazioni di categoria è fondamentale perché si tratta di realtà che conoscono bene le criticità esistenti e potranno fornire un supporto valido alla risoluzione dei problemi’. ‘I Distretti del Commercio – ha dichiarato nel suo intervento il vice presidente Cinque – rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. Possiamo considerarli peraltro anche come una risposta da parte delle attività dei centri storici e dei quartieri alla massiccia e competitiva presenza dei grandi centri commerciali nelle aree urbane ed extraurbane. Attraverso questo Accordo verranno intraprese delle azioni strategiche, sinergiche e condivise, con l’obiettivo di sviluppare e accrescere l’attrattività, la fruibilità, la visibilità, il commercio e la qualità della vita del territorio che rientra nel Distretto’.