Confcommercio installa un albero di Natale a Casertavecchia: ‘Accoglierà turisti e visitatori e accenderà l’attenzione sul borgo’

Una delle piazze simbolo di Casertavecchia si colora di blu per tutto il periodo natalizio con l’albero allestito dai soci di Confcommercio Caserta. Una iniziativa, nata in sinergia con il Comune e con la Pro loco Casertantica, per illuminare il borgo medioevale e renderlo ancora più attrattivo agli occhi dei turisti e dei visitatori che sceglieranno questo luogo magico, ricco di storia, arte, cultura e fede per trascorrere le loro festività. Ma altresì un segnale di attenzione a chi vive e lavora nelle frazioni per testimoniare la presenza dell’associazione di categoria anche nelle aree periferiche. ‘L’albero allestito davanti alla Cattedrale di Casertavecchia con la tradizionale stella in cima e le sue luci calde – spiega il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – rappresenta quest’anno anche un segnale di speranza e ripartenza, simbolo di accoglienza e soprattutto stimolo per chi desidera far crescere il proprio territorio in termini di sviluppo e ricettività’. ‘L’amministrazione comunale – ha aggiunto il vice sindaco e assessore alle attività produttive, Emiliano Casale – ha accolto con entusiasmo e condiviso la proposta di Confcommercio di realizzare un albero di Natale in piazza Vescovado a Casertavecchia così come l’iniziativa di installare le luminarie in alcune strade del centro storico del capoluogo. Un grande supporto per l’Ente e un primo passo sulla strada della collaborazione che auspichiamo possa consentire in futuro al Comune di illuminare e addobbare anche gli altri siti di prestigio storico-culturale come il Belvedere di San Leucio e tutte le altre frazioni’.