Confcommercio Mondragone, a Fabio Pagliaro la delega operativa

Fabio Pagliaro è il nuovo delegato di Mondragone per Confcommercio Caserta. A lui il compito di costituire il gruppo dei nuovi associati operativi sul litorale. La nomina è stata conferita dal presidente provinciale Lucio Sindaco al fine di sensibilizzare e ampliare la locale base associativa con l’obiettivo di rappresentare sempre più un punto di riferimento per la categoria. Coesione, stimolo all’aggregazione, costante comunicazione interna e formazione specifica, saranno alcuni degli elementi che contraddistingueranno le attività programmate a Mondragone, che ospita una realtà commerciale e imprenditoriale particolarmente estesa ed eterogenea, con una vocazione specifica per il turismo. ‘Punteremo innanzitutto sulla formazione di qualità – spiega Fabio Pagliaro, agente di viaggio con una esperienza ultradecennale – per far fronte alle istanze sempre più numerose che arrivano dal territorio. Gli elementi di forza del gruppo saranno il dialogo e il confronto continui per raggiungere obiettivi comuni e risolvere insieme le problematiche che affliggono il mondo delle imprese e del commercio’. ‘L’attenzione rivolta da Confcommercio Caserta a Mondragone – fa notare Umberto Cinque, vice presidente provinciale – e la volontà di costituire qui una delegazione territoriale rappresenta un’opportunità per produrre un significativo benessere della categoria che opera in questo ambito. Un benessere che potrà essere raggiunto proprio rimettendo in moto l’associazionismo. Facendo squadra sarà possibile infatti imprimere un’accelerazione al turismo, implementare le competenze e le abilità fondamentali in un mercato del lavoro in continua evoluzione, fornire gli spunti e gli strumenti necessari per una crescita professionale’. ‘Confcommercio Caserta – aggiunge il presidente provinciale Lucio Sindaco – prosegue la sua azione di ramificazione sul territorio con uno sguardo particolare a quelle realtà, come Mondragone, che costituiscono un importante bacino di crescita per l’intera provincia e che possono contribuire affinché questa associazione di categoria abbia sempre maggiore risonanza in tutte quelle sedi in cui è fondamentale dare voce agli imprenditori del mondo del commercio e dei servizi’.