Conferenza stampa in comune sulla questione stadio

Si e’ appena conclusa Al Comune di Caserta la conferenza stampa Avente ad oggetto la realizzazione del nuovo stadio “Pinto”

Queste le parole dal sindaco Marino: “Grazie per essere qui. Lo stadio oggi rappresenta un pezzo importante per la nostra città, lo sport deve essere Il collante dell’ intera comunità’ Casertana.

Quella del nuovo Stadio rappresenta solo una partenza. Ci attiveremo affinché’ i lavori inizino al più presto.

Abbiamo gia’ completato l’ iter burocratico ora bisognerà presentare il progetto definitivo.

Finalmente possiamo dire che lo stadio si farà. La realizzazione dello stesso avvera‘ in tempi brevi.

Queste invece le parole del presidente D’Agostino: “Oggi possiamo dire di essere a buon punto. Voglio ringraziare il sindaco Marino e tutta l’ Amministrazione Comunale per il tempismo che nell’ approvare il progetto.

Lo stadio è un obbiettivo da centrare .siamo a metà dell’opera, probabilmente per L’ anno nuovo potrebbero anche cominciare i lavori.



Gia’ in passato altri imprenditori si erano proposti per rifare lo Stadio ma poi non si e’ fatto più niente.

Il campo di calcio sara’ interamente in erba sintetica di alta qualità’.

Queste invece le parole dell’imprenditore Antonio Ciuffarella: “Voglio ringraziare L’ Amministrazione Comunale che in tempi brevi ha risolto tutto l’iter burocratico e vi garantisco che normalmente non e’ così, di solito le procedure amministrative sono molto più lunghe. Stiamo gia’ lavorando affinché’ in tempi brevi si dia inizio alla opera.”

questi iter sono molto più duraturi i tempi. Abbiamo fatto un percorso importante, ci sono le basi per terminare il tutto in tempi ristretti.

Queste invece le parole dell’ Assessore allo sport Alessandro Pontillo: “Nello scorso consiglio comunale ho detto che questo progetto per noi è una sfida. Lo Stadio che nascerà’ sara’ una risorsa non solo per la Casertana ma per tutta la città.

Diventerà un ‘opera urbana, da vivere tutti i giorni. Questo stadio – ha concluso – insieme alla reggia incrementera’ secondo me anche il turismo in città”.