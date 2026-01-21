Conferenza sull’Iran

Il numero delle vittime iraniane continua a crescere, si parla di almeno 12.000 morti (ma c’è chi parla di 30.000).

Le reazioni nazionali e internazionali:

Amnesty International ha lanciato un appello al mondo diplomatico lo scorso 14 gennaio 2026, Rifondazione Comunista sta traducendo i comunicati stampa in farsi del Tudeh, il partito comunista iraniano, e per domani è prevista a Roma una conferenza in collaborazione con con Intergruppo parlamentare per i diritti fondamentali della persona.

La conferenza:

L’evento di domani 22 gennaio è la conferenza “Iran: violazioni, diritti umani e responsabilità internazionali”.

Saranno relatrici tre donne: Mariolina Castellone, Vice Presidente del Senato, Alessandra Maiorino, Portavoce M5S, Pagah Moshir Pour, attivista iraniana diritti umani.

L’appuntamento è presso la Sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro, Piazza Capranica 72, Roma.

Dress code formale: obbligo di giacca e cravatta per gli uomini.

Raggiunta la capienza massima, sarà possibile seguire la conferenza su webtivv.senato.it e sulla pagina Facebook di Mariolina Castellone.

E’ possibile accreditarsi come giornalisti scrivendo a mariadomenica.castellone@senato.it.