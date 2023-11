Confermata anche per il derby con la Del Fes Avellino l’iniziativa della Paperdi Caserta . Confermate due navette che partiranno alle ore 19 dal piazzale antistante la stazione ferroviaria

Confermata anche per il derby con la Del Fes Avellino l’iniziativa della Paperdi Caserta tendente a

facilitare il trasferimento dei tifosi casertani al Palajacazzi di Aversa, dove la squadra bianconera

disputa, per il momento, le sue partite casalinghe.

Per il confronto con la Del Fes, in programma domani, sabato 18 novembre, con inizio alle ore

20.30, le due navette per un totale di 120 posti partiranno alle 19,00 dal piazzale antistante la

stazione ferroviaria di Caserta. Il ritorno è previsto con partenza alla fine della gara.

Il servizio della navetta per la gara di domenica è gratuito e sarà possibile utilizzarlo fino ad

esaurimento dei posti disponibili.