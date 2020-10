Confindustria Caserta assegna 26 borse di studio agli studenti meritevoli

L’emergenza sanitaria non ha fermato l’assegnazione delle borse di studio per i figli dei dipendenti delle aziende associate.

Il tradizionale appuntamento annuale dell’Associazione di via Roma è giunto alla 54esima edizione e ha visto protagonisti 20 studenti di scuola media superiore che, nel corso del passato anno scolastico, si sono distinti per particolari meriti scolastici, e 6 diplomati con il massimo dei voti, che si sono cimentati nella stesura di una tesina, avente ad oggetto un tema di attualità.

Quest’anno ai consueti 5 premi di studio per i diplomati, se ne è aggiunto uno straordinario in occasione del 75° anno della Fondazione di Confindustria Caserta. Agli studenti di scuola superiore sarà consegnata una borsa di studio di 250 euro, ai diplomati invece, un premio-studio di 500 euro.

Per le esigenze legate alla pandemia ancora in corso, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio è stata programmata su due giorni: dopo la consegna avvenuta nella giornata odierna, un secondo momento è fissato per domani, giovedì 1 ottobre, alle ore 16, presso la sede sociale.

“Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 – ha spiegato il Presidente di Confindustria Caserta, Luigi Traettino – abbiamo voluto celebrare il nostro consueto appuntamento dell’assegnazione dei premi di studio per dimostrare ancora una volta l’attenzione che la nostra Associazione riserva all’istruzione e alla formazione. Credo che, soprattutto in un momento del genere, dalle associazioni di categoria e dalle istituzioni debba venire un messaggio forte, che sottolinei l’importanza di creare una nuova classe dirigente preparata, puntando sul merito e su un’offerta formativa all’altezza della sfida che siamo chiamati ad affrontare nei prossimi anni”.

Gli studenti che si sono aggiudicati il premio sono (tra parentesi l’azienda in cui lavora un genitore):