CONFINDUSTRIA CASERTA E L’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “LEONARDO DA VINCI” DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SIGLANO UN PROTOCOLLO D’INTESA.

L’accordo mira a promuovere iniziative di sviluppo, incentivazione e valorizzazione della capacità imprenditoriale degli studenti e a fornire competenze nel campo del marketing e della finanza territoriale.

Un protocollo d’intesa che ha lo scopo di promuovere iniziative di sviluppo, incentivazione e valorizzazione della capacità imprenditoriale degli studenti, ai quali le aziende del territorio forniranno competenze nel settore del marketing e della finanza territoriale. Con questi obiettiviConfindustria Caserta e l’ITES (Istituto Tecnico Economico Statale) “Leonardo Da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere hanno deciso di intraprendere un percorso che mira ad incrociare la domanda e l’offerta di formazione e di occupazione tra il mondo della scuola e quello dell’imprenditoria. Il protocollo è stato siglato stamani (in coincidenza con la Giornata internazionale degli studenti) presso la sede di Confindustria Caserta. L’ITES “Da Vinci”, che è dotato di sei percorsi formativi (Amministrazione;Finanza e Marketing Internazionale; Sistemi Informatici Aziendali; Turismo; Potenziamento Sportivo; Trasporti e Logistica), era rappresentato dalla Dirigente Scolastica, Carmela Mascolo, che nell’occasione era accompagnata dalle docenti Tiziana Chianese e Camilla Sgambato. Per Confindustria Caserta, invece, accanto al Presidente Beniamino Schiavone, erano presenti il Vicepresidente (e Presidente del Comitato Piccola Industria) Massimiliano Santoli e il Direttore Generale, Lorenzo Chiello.

Altre finalità del protocollo sono la creazione di un sistema formativo integrato, lo sviluppo di competenze trasversali economico-aziendali ed informatiche e la comunicazione dell’attività di alcune aziende storiche e di eccellenza della provincia di Caserta, che costituiscono un modello di sviluppo e di capacità produttiva. Il protocollo sarà attuato da un gruppo di coordinamento, che vedrà impegnati rappresentanti di Confindustria Caserta e dell’istituto scolastico.

“Per Confindustria Caserta – ha spiegato il Presidente, Beniamino Schiavone – il ruolo dell’istruzione e della formazione è centrale. Per questo, sosterremo ogni iniziativa che va nella direzione di potenziare tali attività. Il protocollo con l’ITES ‘Da Vinci’ ha una valenza particolarmente importante perché ci consente di poter incrociare la domanda e l’offerta di lavoro, consentendo ai ragazzi di comprendere le nostre realtà aziendali e di conoscere concretamente le attività imprenditoriali. Inoltre, per noi è fondamentale avere a disposizione dei giovani preparati in discipline tecniche, che siano in grado di svolgere quei lavori di cui le aziende hanno tanto bisogno”.

“Gli istituti tecnici – ha dichiarato la Dirigente Scolastica dell’ITES ‘Da Vinci’, Carmela Mascolo – forniscono ai ragazzi un’offerta formativa completa e al passo con i tempi, trasferendo loro competenze specifiche, molto utili a svolgere una serie di attività richieste dalle aziende. Èfondamentale stabilire una rinnovata sinergia tra la scuola e il mondo delle imprese, realizzando un’attività di formazione che veda uno stretto legame tra queste due realtà. L’obiettivo del protocollo d’intesa siglato con Confindustria Caserta ha proprio questa finalità e siamo convinti che ben presto riusciremo a conseguire risultati concreti e utili per l’intero territorio”.