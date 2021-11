Congratulazioni dott. Correra. Un maddalonese alla guida del covid hospital

Maddaloni. La nomina è stata stilata in data odierna dal direttore generale Ferdinando Russo. Un maddalonese, il dott. Arcangelo Correra, già recentemente direttore sanitario dell’ospedale Moscati di Aversa, da oggi dirige il covid hospital di Maddaloni/ San Felice. La nomina, al momento, è in via provvisoria, visto che si è reso vacante il posto, ma ci auguriamo che diventi definitiva. Un maddalonese alla guida dell’ospedale tanto caro alla città potrebbe essere un’opportunità in più affinché, alla fine dell’emergenza sanitaria, in questo nosocomio siano riattivati alcuni reparti così come dichiarato anche dal direttore Russo questa estate in una pubblica conferenza stampa tenutasi in città? Noi intanto facciamo gli auguri di buon lavoro al dott. Correra e ci auspichiamo che, alla fine della pandemia, l’ospedale ritorni alla città.