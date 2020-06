Congratulazioni dottor Giovanni Troisi

Il coronavirus ha fermato il mondo, ma tutto ciò che poteva svolgersi a distanza ha continuato il suo corso, seppur con modalità diverse. La tecnologia ci ha consentito cose inimmaginabili fino a poco tempo fa, come per esempio discutere la propria tesi di laurea comodamente da casa.

Probabilmente con minore solennità ma immaginiamo con una tensione alleggerita dall’ambiente. Infatti Giovanni, che si è ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, ci ha raccontato: “In videoconferenza è completamente diverso, ovviamente non si provano le stesse sensazioni che puoi vivere de visu. Ma è stato ugualmente emozionante”

La tesi che ha discusso Giovanni era perfettamente in sintonia con il momento e con il periodo storico. Una tesi in diritto civile, dal titolo “ La tutela del consumatore nell’epoca dell’e-commerce”. Uno studio incentrato sullo sviluppo di internet e dei contratti on- line, con un approfondimento sulla tutela del consumatore negli acquisti on-line e sulla tutela della privacy.

Un tema di grande attualità, considerando anche l’incremento degli acquisti on-line in questo periodo di lockdown globale. Acquistare in rete è veloce, spesso economicamente vantaggioso e comodo, si ottimizza il tempo, si evita il traffico e tanto altro. Di converso tante sono le insidie che si celano, in cui l’ignaro consumatore può incappare. Pertanto, oggi più che mai, emerge questa nuova figura professionale deputata a fornire consulenze sia alle aziende che ai clienti.

E così si è laureato Giovanni Troisi, giovane brillante di San Nicola La Strada, che già da qualche tempo è stato costretto a trasferirsi in Piemonte per motivi di lavoro.

In attesa di poter festeggiare e di potersi ricongiungere alla famiglia e agli amici,allorquando sarà possibile, in questo modo giungono a Giovanni le congratulazioni e gli auguri sinceri dei genitori, dei parenti e degli amici per questo importante traguardo di vita.

Con l’auspicio che sia il trampolino di una carriera ricca di soddisfazioni.