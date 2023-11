La Sabato Angiero Arte, Galleria di Arte Contemporanea con sede a Saviano, si propone dal 2016 come Punto di incontro e confronto di figure provenienti da diversi ambiti professionali e da varie discipline artistiche. “Multidisciplinarità” è infatti la parola chiave per comprendere il senso del Programma Artistico che Sabato Angiero persegue dalla nascita del suo spazio espositivo.

Il progetto “Coniugare l’infinito” è una ricapitolazione del percorso tracciato dal 2020 al 2022. Il percorso nasce come risposta attiva alle restrizioni imposte dalla pandemia, trasformando le limitazioni in opportunità: la galleria non è semplicemente andata oltre la sede fisica, proponendo eventi in remoto, ma ha ridefinito il formato delle attività, sperimentando forme di apertura a professionalità “altre”.

Quello trascorso è stato un tempo segnato dal susseguirsi di esposizioni, happening, performance. Il filo conduttore è stato quello del “fare”: la realizzazione si è infatti tradotta nell’agire, simboleggiato dalla coniugazione dei verbi. Tre capitoli, a cui fanno riscontro tre volumi: né cataloghi né libri d’artista, i volumi compongono una collana, “coniugare”, che fa del verbo un’azione. I capitoli sono stati VOLARE – VIVERE – MORIRE, ovvero ARE-ERE-IRE, editi e curati dalla casa Editrice UNITA’ DI PRODUZIONE/EDIZIONI.

Il progetto ha assunto la forma di occasione di confronto meta-linguistico e dialogico tra esperienze diverse intorno al concetto di “coniugare”, ed è stato declinato sia in forma di poesia, di immagini, di narrazione, che attraverso la riflessione filosofica e/o la trattazione scientifica. Gli artisti hanno indagato, a diverso titolo, sulla funzione polisemica del termine “coniugare”, fornendone ciascuno una propria e specifica definizione e stimolando una riflessione sull’ambito dell’azione artistica.

Artisti/Autori invitati:

Agostino De Marco, Docente di Meccanica del Volo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Simone Foresta, Funzionario Archeologo presso Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, Mimmo Grasso, Poeta e Scrittore, Francesco Aliperti Bigliardo, Scrittore, Bruno Di Pietro, Poeta, Mario Francesco Simeone, Giornalista, Caterina Capelli, Aquilonista e Manager presso Artevento Cervia, Sergio Zuccaro, Poeta e Tecnico di bordo, Raffaele Marone, Architetto, Klaus Schuwerk, Architetto, Elio Alfano, Gallerista, Francesco Ianniciello, Zoonomo, Giuseppe Ferraro, Filosofo, Clemente Napolitano, Attore, Gioia Fusco, Attrice, Gaetano Battista, Regista, gli artisti: Nino Longobardi, Salvatore Manzi, Tonia Erbino, Felix Policastro, Marco Rossi, Nicola Zucaro, Joyce Kubat, Cristina Cusani, Rino Rinedda.

Sede evento: Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, Vico San Domenico Maggiore, 18, Napoli

Sabato 11 Novembre, 2023 ore 16.00

Sala del Grande Refettorio

Mostra Collettiva, “Coniugare l’infinito”

a cura della SABATO ANGIERO ARTE

Elenco Artisti: Elio Alfano, Agostino De Marco, Tonia Erbino, Francesco Ianniciello, Gianroberto Iorio, Rosanna Iossa, Nino Longobardi, Joyce Kubat, Klaus Schuwerk, Peppe Maisto, Salvatore Manzi, Felix Policastro, Rino Rinedda, Nicola Zucaro.

Sabato 11 Novembre 2023 ore 18.00

Sala del Capitolo

Presentazione dei Volumi: VOLARE – VIVERE – MORIRE

a cura della Casa Editrice UNITA’ DI PRODUZIONE/EDIZIONI

Se ne parla con:

Giuseppe Ferraro, Filosofo, Cinzia Martone, Direttrice della Biblioteca di Area Architettura dell’Università Federico II Napoli, Vincenzo Moccia, Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L’evento è stato inserito nella Programmazione Culturale del Comune di Napoli 2023.

Con il Patrocinio del Comune di Napoli

Con il Patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Ingresso gratuito