Coniugi trovati senza vita in casa: possibile omicidio-suicidio

I corpi senza vita di due anziani coniugi sono stati rinvenuti all’interno della loro abitazione a Ronago, frazione del comune di Uggiano, in provincia di Como. Le indagini sono in corso e, secondo le prime informazioni, non viene esclusa l’ipotesi di un omicidio-suicidio.

Il ritrovamento e l’allarme

L’allarme sarebbe stato lanciato dal figlio dell’uomo, che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno trovato i corpi del marito, 78 anni, e della moglie, 77. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Secondo quanto trapela dalle prime verifiche, una delle ipotesi considerate è quella di un omicidio-suicidio. Tuttavia, al momento, nessuna pista viene esclusa. Le cause dei decessi non sono state ancora chiarite con certezza. Gli investigatori valutano anche uno scenario alternativo, nel quale la donna potrebbe essere stata colpita da un malore improvviso e fatale, seguito dal gesto estremo del marito, incapace di reggere all’evento.

Trovato morto anche il cane della coppia

All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto morto anche il cane della coppia. Un elemento che aggiunge ulteriori interrogativi e che sarà oggetto di specifici accertamenti da parte degli inquirenti. Saranno gli esami medico-legali e l’esito delle indagini a chiarire la dinamica dei fatti e a stabilire le responsabilità, se presenti, dietro una tragedia che ha scosso l’intera comunità locale.

