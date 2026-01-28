Conoscere, riconoscere, accompagnare

Il 27 gennaio 2026, giorno della Memoria, si è tenuta la conferenza organizzata dal Presidente Mario Passaro, ginecologo, presso Masseria Campierti, in Falciano del Massico (CE), dal titolo “La malattia mentale degenerativa nell’adulto e nell’anziano”. La tematica della demenza senile e della malattia dell’Alzheimer è stata relazionata sapientemente dal trio di relatori moderati dall’Avv. Alberto Verrengia, socio del club.

Lo psichiatra Ernesto Maria Verrengia ha approfondito gli aspetti della demenza senile e dell’Alzheimer, in particolar modo come riconoscere i segnali e comprenderne l’evoluzione. A seguire, il docente nonché giornalista e scrittore Gianpaolo Porreca ha trattato il tema della malattia della memoria: raccontare, comprendere, non dimenticare. Emozionante la lettura di alcune pagine del suo libro “Le parole della madre”, quelle di una lettera che lui stesso scrive e indirizza alla madre, con parole di calore di figlio e colore di un uomo profondamente legato al territorio aurunco, lì dove rievoca l’arco sul castello ducale di Sessa. A concludere il Dott. Daniele D’Ambrosio, Medico di II livello di Medicina Interna del P.O. di Piedimonte Matese, raccontandoci della presa in carico del paziente con demenza dalla diagnosi alle cure e la conseguente continuità assistenziale.

Ancora una volta il Presidente Mario Passaro dimostra sensibilità verso le persone ed un legame con il territorio aurunco.