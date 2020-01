Consegnate alla Caritas le calze della Befana, grazie a tutti per questo Natale di Fraternità

AVERSA – Domenica mattina, 5 gennaio 2020, presso il Centro Diocesano Caritas di Aversa, sono state consegnate le “Calze della Befana” frutto delle raccolte che in questi giorni hanno coinvolto studenti universitari e giovani della Diocesi di Aversa. Si chiude così la maratona “Un Natale di Fraternità” che ha visto protagonisti i volontari di Officina Morano, della Gioventù Francescana di Casaluce, dell’associazione “Insieme per Teverola”, dell’aperitivo Social room, del gruppo “Eureka: Network studentesco”.

Soddisfatta la Consulta della Pastorale Universitaria della Diocesi di Aversa che ha coordinato la segreteria organizzativa ed il lavoro dei volontari nei mesi di Dicembre 2019 e Gennaio 2020. A beneficiare del dono degli studenti non soltanto il Centro Diocesano Caritas ma anche le Caritas parrocchiali di Casal di Principe e di Teverola. Un bilancio positivo quindi per questa nuova e rimodulata edizione della befana degli studenti universitari che si immagina già ampliata e perfezionata nella prossima data.



Partecipi alla manifestazione oltre agli studenti e gli giovani delle associazioni anche numerosi cittadini che hanno voluto contribuire con fraternità all’iniziativa di raccolta dolci e caramelle per le calze della befana. Prezioso il sostegno dei supermercati: Sigma in viale Kennedy ad Aversa, Nugnes a via Roma a Teverola ed il Carrefour di via Corcioni ad Aversa.

Ancora un ringraziamento al direttore Caritas don Carmine Schiavone, che ha seguito il lavoro di questi mesi ed è stato vicino ai volontari, al personale che quotidianamente offre il proprio aiuto alla mensa ed agli altri servizi Caritas della Diocesi di Aversa. La Consulta della Pastorale Universitari augura una buona festa dell’Epifania del Signore a tutti.