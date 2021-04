Consegnato alla Direttrice della Casa Circondariale di S.Maria Capua Vetere un calcio balilla.

INIZIATIVA DEI LIONS IN FAVORE DEI DETENUTI – Il comunicato

Santa Maria Capua Vetere. Sarà collocato nel padiglione “Nilo”, a disposizione dei detenuti del Carcere sammaritano, il calcio balilla donato dal Lions Club International.

La consegna ha avuto luogo nella mattinata del 28 aprile da parte del governatore del Distretto 108YA Prof.Antonio Marte che ha guidato una delegazione di officers formata dal presidente del Club di S.Maria Capua Vetere Ing.Vincenzo Quarracino, dal segretario Dott.Luigi Avenia (cui si deve il contatto con la Garante dei Detenuti) e dall’Avv.Mario Romano, direttore della Comunicazione e stampa.

Nell’accogliere la delegazione, la Direttrice della Casa Circondariale Dott.ssa Elisabetta Palmieri ha avuto parole di sincera gratitudine per l’attività dell’importante associazione, rappresentato dal Governatore, quale massimo organo del Distretto 108ya che comprende, oltre alla Campania, le regioni della Calabria e della Basilicata.

Parimente toccante è stato l’intervento del Governatore Dott. Prof. Antonio Marte, nell’occasione accompagnato dal cerimoniere distrettuale Dott. Vittorio Verone.

L’incontro,svoltosi all’aperto ,) nel pieno rispetto delle norme anticovid, è culminato con la consegna dei guidoncini da parte del Governatore Prof. Marte e del Presidente del Club Ing.Quarracino i quali hanno, con accenti diversi, sottolineato la soddisfazione di poter, sia pure con un piccolo gesto, essere utili,attuando – con ciò stesso gli scopi del lionismo che si identificano nel “servizio”, sintetizzato nel motto “We Serve”.

Un plauso particolare è stato rivolto sia dalla Direttrice Dott.ssa Palmieri che dai Lions alla Garante dei detenuti Dott.ssa Emanuela Belcuore cui – come si è detto – si deve il contatto con il Lions Club che ha portato alla realizzazione della iniziativa, cui – come è stato ribadito dalla Delegazione Lions – non mancheranno di far seguito altre analoghe, nel quadro di una concreta ed efficace solidarietà.