Conseguenze penali per chi non rispetta la quarantena

Chi è positivo al coronavirus, ha avuto contatti diretti con persone positive nelle ultime due settimane o è appena tornato da un Paese a rischio (qui l’elenco aggiornato) deve stare in quarantena in isolamento a casa per 14 giorni o altro periodo indicato dalle autorità sanitarie.

Il mancato rispetto della quarantena comporta l’arresto da 3 a 18 mesi e il pagamento di un’ammenda compresa tra 500 e 5.000 euro, come previsto dal decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito nella legge 22 maggio 2020, n. 35.

A queste sanzioni se ne aggiungono delle altre se durante i controlli delle Forze dell’ordine la persona in quarantena rilascia dichiarazioni mendaci e mente circa la propria identità: reclusione da 1 a 6 anni per reato di Falso (come è stato sancito dal DPCM 8 marzo 2020 riguardo l’autocertificazione).

Le conseguenze penali si aggravano se la persona che non rispetta la quarantena contagia volontariamente altre persone dato che viene in essere il reato di Lesione personale (articolo 582 del Codice penale), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; se le lesioni sono “gravi” la pena passa da 3 a 7 anni mentre se sono “gravissime” la reclusione in carcere passa da minimo 6 anni a massimo 12.

La conseguenza più grave si ha nel caso in cui la persona volontariamente contagiata muore a causa della Covid-19 dato che verrebbe a configurarsi l’ipotesi di Omicidio doloso (articolo 575 del Codice penale) punito con la reclusione non inferiore a 21 anni. Invece se l’omicidio è colposo – quindi non intenzionale e non voluto dal colpevole – la pena è il carcere da 6 mesi a 5 anni.