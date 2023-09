Consiglieri chiedono la quinta stella per Rosario

Caserta – Una quinta stella in memoria di Rosario De Felice, morto a 29 anni dopo essere sopravvissuto al tragico incidente di Buccino in cui persero la vita le “Quattro Stelle” della Juvecaserta: Emanuela Gallicola, Gianluca Noia, Paolino Mercaldo e Gigi Mercaldo. È la proposta fatta dalla IV Commissione Consiliare di Caserta, presieduta dal consigliere comunale Francesco Guida e composta dai consiglieri Daniela Dello Buono, Domenico Natale, Roberto Peluso, Francesca Trovato, Roberto Desiderio, Alessio Dello Stritto e Romolo Vignola.

“Abbiamo chiesto che venga aggiunta una stella alle quattro già presenti nella rotonda sita tra via Ruggiero e via Cappuccini – afferma il consigliere comunale Francesco Guida – per onorare la memoria di Rosario, grande esempio di amore e di coraggio. Così manteniamo sempre vivo il ricordo degli alfieri della pallacanestro casertana”.

“La tragedia di Buccino è una delle pagine più tristi della storia di Caserta – aggiunge la consigliera comunale Daniela Dello Buono – È dovere delle istituzioni onorare sempre la memoria di chi, come le Cinque Stelle della Juvecaserta, hanno incarnato i più alti valori dello sport. Il loro ricordo, soprattutto verso le nuove generazioni – conclude – deve essere anche un monito ad inseguire sempre i propri sogni e a coltivare le proprie passioni”.