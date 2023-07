CONSIGLIO COMUNALE: APPROVATI QUATTRO REGOLAMENTI IN SETTORI CRUCIALI PER L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Il Consiglio Comunale ha approvato quattro regolamenti che riguardano settori cruciali

dell’attività amministrativa.

L’Aula ha dato il via libera al Regolamento che disciplina le modalità per effettuare gli

accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento

dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione

installati sul territorio comunale. L’obiettivo, infatti, è adempiere al piano energetico

nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo

delle fonti rinnovabili di energia. Tali attività di ispezione e controllo sono in capo al

Comune di Caserta, che è Comune capoluogo con una popolazione superiore ai 40mila

abitanti. Per lo svolgimento di tali attività, il Regolamento prevede che il Comune possa

avvalersi anche di organismi esterni qualificati e in possesso dei requisiti necessari.

Tuttavia, nel testo viene specificato che saranno privilegiate forme di partenariato

pubblico-pubblico, preferendo, quindi, un soggetto pubblico nella realizzazione del

servizio.

Durante il Consiglio, poi, c’è stato il disco verde al Regolamento di contabilità armonizzata,

documento che disciplina la gestione finanziaria, economica, patrimoniale e contabile della

Città ed è propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione, che sarà a breve in

votazione in Consiglio Comunale.

L’ok è arrivato anche per il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di

Protezione Civile, che recepisce le nuove normative e lo “schema tipo” oggetto della

Direttiva del 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

Protezione Civile. In particolare, il Gruppo comunale verrà iscritto nel RUNTS (Registro

unico nazionale del Terzo Settore) e potranno iscriversi tutti i cittadini, non solo quelli

residenti a Caserta. Il coordinatore resterà in carica per 5 anni e il Gruppo comunale di

volontariato sarà di supporto alla Polizia Municipale in occasione di manifestazioni civili o

religiose. Si occuperà, inoltre, di soccorso per emergenze di soggetti fragili.

Approvato all’unanimità, poi, il Regolamento “Nonni civici”, che prevede il conferimento di

un incarico di natura volontaria ai cittadini pensionati o liberi da impegni di lavoro, residenti

nel Comune di Caserta, che vogliano prestare servizi di utilità sociale destinati soprattutto

agli alunni delle scuole, garantendo maggiore sicurezza e sorveglianza nei pressi dei

plessi scolastici. Il Regolamento approvato dal Consiglio è frutto di un approfondito lavoro

svolto dalla Prima Commissione consiliare, che ha recepito le istanze sia di consiglieri di

maggioranza che di opposizione. L’emanazione del bando, la selezione e la formazione

degli aspiranti volontari è demandata alla Polizia Locale, che avrà il compito di identificare

l’elenco dei plessi scolastici presso i quali prevedere la sorveglianza.

Infine, il Consiglio Comunale ha approvato due modifiche allo Statuto della Fondazione

“Real Sito del Belvedere di San Leucio”. In particolare, sono stati modificati l’articolo 15

comma 1, che ora prevede che a presiedere il Consiglio di Amministrazione della

Fondazione sarà il Sindaco di Caserta, e l’articolo 23 comma 1, in base al quale si

stabilisce che al vertice del Comitato Scientifico verrà nominato il Soprintendente

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento. L’obiettivo è

quello di affidare alla massima autorità istituzionale della città la guida e il coordinamentodella Fondazione e l’attività di valorizzazione del sito Unesco al rappresentante del

Ministero della Cultura sul territorio.