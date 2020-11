Consiglio Comunale Caserta. Approvate tre nuove delibere

l Consiglio comunale di Caserta ha approvato nella seduta consiliare online , tenutasi ieri , mercoledi 18 novembre, tre importanti delibere, strategiche per la nostra città, La prima riguarda il nuovo regolamento per l’affidamento degli spazi verdi che definisce meglio ed in maniera più efficace l’adozione di giardini pubblici, aiuole e verde urbano. Abbiamo inoltre approvato due fondamentali delibere di programmazione urbanistica: con la prima ampliamo il canile municipale creando un’oasi felina, con l’altra permettiamo investimenti per 30 milioni di euro sull’area ospedaliera ampliandone la superficie”.

Lo ha detto il sindaco Carlo Marino,al termine della riunione odierna dell’assise comunale svoltasi in remoto.

Nello specifico, la delibera relativa al “Regolamento per l’affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico” revoca una precedente deliberazione del Commissario Straordinario e approva un nuovo regolamento aggiornato. Tra le modifiche più importanti previste dal provvedimento proposto dall’assessore Alessandro Pontillo: la definizione della superficie minima di 9 mq; il divieto di eliminare il manto erboso, sostituendolo con strato di ghiaia sciolta o pavimentazioni; il versamento di cauzione o polizza fideiussoria da parte degli operatori economici; il limite di adozione di un massimo di due spazi per soggetto.

La seconda delibera approvata, proposta dal vicesindaco Franco De Michele, dichiara la pubblica utilità delle opere da realizzare in riferimento al Progetto dell’Oasi Felina e reitera il vincolo preordinato all’esproprio sul bene immobile interessato. Ciò consentirà di proseguire le procedure previste per l’esecuzione del progetto di realizzazione di un’oasi felina sull’area ubicata sul confine est del canile comunale di via per San Leucio.