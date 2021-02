Consiglio Comunale: Marco Cicala , Città Futura, subentra a Enzo Bove

Caserta. Nel corso della seduta consiliare di oggi , lunedi 15 febbraio 2021, il Presidente di Città Futura Marco Cicala è subentrato come Consigliere Comunale al dimissionario Enzo Bove .

E proprio Enzo Bove ,con un post diffuso in rete, ha ” benedetto” l’ insediamento di Cicala. Di seguito riportiamo integralmente la nota scritta del consigliere comunale uscente Enzo Bove.

“Siamo certi che tutte le istanze del Movimento saranno ben rappresentate e si continuerà con il lavoro svolto fino ad ora. Caserta ha bisogno di più perché merita molto di più. È indispensabile per il suo futuro una squadra che abbia a cuore i Casertani. In questo periodo in cui sono stato Consigliere ho potuto constatare un totale distacco tra le esigenze degli amministratori e quelle della Città.

Sempre più chiusi nel Palazzo con totale distacco. Caserta e non solo Caserta necessita di persone competenti, meritocratiche, che abbiano una visione completa su quello che dovrà essere Caserta per portarla nel XXI secolo. Basta con i giochi di spiccioli interessi. Basta con l’accontentare l’amico di turno. Ridiamo alla Città la dignità che merita, con sobrietà, valori, professionalità e soprattutto con coerenza”.