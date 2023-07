CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO SUL MACRICO

“L’Amministrazione è totalmente in linea con il progetto sul Macrico portato avanti dalla

Curia, dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e dalla Fondazione ‘Casa

Fratelli Tutti”. Su questo tema non sono ammesse ambiguità e non bisogna fare

propaganda. Come governance della città sentiamo il dovere di prendere decisioni

nell’esclusivo interesse della comunità, assumendoci la responsabilità delle nostre scelte,

che con coraggio abbiamo deciso di portare avanti”. A dichiararlo è stato il Sindaco di

Caserta, Carlo Marino, intervenuto stamani nel corso del Consiglio Comunale

monotematico avente ad oggetto il Macrico.

“Seguiamo la linea coerente adottata dal Vescovo Pietro Lagnese, – ha aggiunto il

Sindaco – dalla Curia, dalla Fondazione e dall’Istituto Diocesano: questo per noi è un

percorso serio sul quale poter costruire un piano strategico caratterizzato da una nuova

visione di città. Capisco che qualcuno esiste politicamente solo perché porta avanti la

battaglia per rendere F2 l’area del Macrico, però noi amministratori dobbiamo governare.

Non posso andare dietro ai partiti, dietro ai movimenti o a quell’associazionismo

interessato, che strumentalizza i temi e che fa propaganda e che si è perfino candidato

alle ultime elezioni, diventando un vero e proprio movimento politico. Noi vogliamo parlare

a tutta la città, che conta 75mila abitanti, nel suo complesso e non solo con qualche

associazione composta da pochi componenti. Oggi, sulla vicenda del futuro del Macrico, ci

sentiamo pienamente rappresentati dalla Fondazione. Attendiamo la proposta che sta

venendo fuori da un’opera di ascolto e di confronto che la stessa Fondazione sta

effettuando con la città, con le istituzioni, con le associazioni. Sono convinto che le

istituzioni pubbliche, la Curia, l’Istituto Diocesano e la Fondazione possano interagire per

costruire un vero bene comune, al servizio dei cittadini. Questo è l’unico obiettivo che

abbiamo. Chi vuole far parte di questo cammino, mettendo a disposizione le proprie

competenze, è il benvenuto. Non troviamo utile, invece, l’azione di chi intende fare

polemica solo per cercare visibilità politica. Dobbiamo realizzare il cosiddetto ‘Parco dei

parchi’, con la possibilità, come sottolineato dalla Curia, di poterlo co-progettare, co-

gestire, lavorando tutti per il bene comune. Per assicurare crescita e sviluppo alla nostra

città e scrivere il futuro, bisogna decidere, fare delle scelte. Ci vuole coraggio, – ha

concluso Marino – il coraggio delle scelte. E noi lo abbiamo”.