Ho chiesto al Presidente del Consiglio Comunale, stigmatizzando l’atteggiamento degli Assessori(fatta eccezione per l’avvocato Sadutto) che si sono presentati in Aula per rispondere alle interrogazione ed alle interpellanze,con oltre 1 ora e mezza di ritardo senza alcun rispetto dei presenti, giunti così come da ordine del giorno alle 9.00,di ISTISTITUIRE ED INTRODURRE UNA PENALE PER I RITARDI INGIUSTIFICATI DA DEVOLVERE IN BENEFICENZA. Ci vuole RISPETTO!!!!!