Consiglio Comunale, Show della Lega e di Marino : Guest star Stefano Mariano

Caserta. Colpo di scena al consiglio comunale di oggi , martedi 29 settembre: un gruppo della Lega -Giovani Caserta,nel pieno della seduta , ha fatto irruzione nella sala consiliare invitando l’amministrazione comunale a dimettersi. Il Sindaco Carlo Marino ha cercato di smorzare i toni con una battuta: ” questi ragazzi molto probabilmente , saranno stati mandati qui dalla mia consorte che mi vuole piu’ tempo a casa”.

La situazione si sarebbe risolta in questo modo se non fosse stato per l’ intervento del consigliere di opposizione Stefano Mariano – Fratelli D’Italia il quale ad alta voce dal suo banco ha replicato al Sindaco : “ Accontentala”.

Stefano Mariano , tuttavia, non è rimasto zitto e alla nostra redazione ha spiegato le ragioni di quell’ “accontentala”espressione rivolta al Sindaco Carlo Marino. Questa amministrazione è al capolinea- ha dichiarato Stefano Mariano – per l’ennesima volta siamo stati vittime dello stesso “gioco”. Inversione dell’ordine del giorno: sospensione per la pausa pranzo della seduta e al ritorno mancanza di numero legale per riprendere il consiglio comunale.

Sta di fatto che , fin dal suo insediamento. avvenuto nel 2016. il consiglio comunale presieduto da Michele De Florio ha avuto un modus-operandi part-time: svolgimento dei lavori dell’ assise per l’intera mattinata e poi ” rituale ” scioglimento per mancanza del numero legale subito dopo pranzo.

“Ora basta- ha continuato Mariano- abbiamo tante mozioni arretrate da discutere , fra le quali alcune presentate dalla stessa maggioranza”.

Mariano ci ha spiegato come oggi è avvenuta la ” fuga ” dei consiglieri di maggioranza.

“Ho notato – ha detto- che ad un certo punto erano presenti in aula 12 consiglieri comunali , 6 di maggioranza-Gentile, Ciontoli, Donisi, Comunale Iannucci e De Florio-e 6 di opposizione-Apperti, Naim, Bove, Desiderio ,Dello Stritto e il sottoscritto-.Ebbene ad un certo punto i consiglieri di maggioranza Comunale e Iannucci quasi per incanto, sono spariti di conseguenza è venuto a mancare il numero legale per andare avanti. Insomma solita canzone cantata dai soliti stonati interpreti”.