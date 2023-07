CONSIGLIO PROVINCIALE: APPROVATI RENDICONTO E ASSESTAMENTO GENERALE OK A VARIAZIONE BILANCIO PER PNRR

Il Consiglio Provinciale ha approvato, nel corso della seduta odierna, il Rendiconto dell’Esercizio

finanziario 2022 che si chiude con oltre 28 milioni di euro di avanzo. Approvati anche

l’Assestamento generale e la Salvaguardia degli equilibri, variazioni al Bilancio di Previsione

finanziario 2023/2025.

“Ringrazio i consiglieri – ha detto il presidente Giorgio Magliocca – per aver deliberato atti

fondamentali per il prosieguo dell’attività amministrativa e per la programmazione dei prossimi

anni. La cosa più importante è aver rispettato gli equilibri di bilancio e aver destinato parte

dell’avanzo di esercizio a settori fondamentali per il nostro territorio, come la viabilità, l’edilizia

scolastica, il nostro museo provinciale”.

In apertura di seduta il presidente Magliocca ed i consiglieri avevano formulato il benvenuto e gli

auguri di buon lavoro al neo consigliere provinciale Giovanni Vagliviello (che ha aderito al gruppo

consiliare dei Moderati), subentrato a Stefano Cioffi, decaduto nei giorni scorsi. Per Cioffi il

ringraziamento pubblico di Magliocca e dell’intera assise per il lavoro svolto con dedizione, rispetto

e professionalità.

Tra le altre delibere approvate la ratifica del Decreto Presidenziale n. 115 del 5 giugno 2023, avente

ad oggetto: “Variazione di urgenza al Bilancio di Previsione 2023 e al Bilancio Pluriennale 2023-

2025 – Variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 – Risorse

PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che riguarda oltre 1 milione e 800mila euro per le

mense scolastiche e più di 7 milioni per l’edilizia scolastica. Dopo l’approvazione di tutte le

delibere all’ordine del giorno, la seduta si è conclusa con la presentazione da parte della

vicepresidente Olga Diana della Mozione, sottoscritta da numerosi consiglieri, per la costituzione

della Commissione Sostenibilità e Vivibilità Ambientale, approvata dall’assemblea all’unanimità.