CONSIGLIO PROVINCIALE: APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Consiglio provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione annuale per l'esercizio finanziario

2024 e il Bilancio pluriennale 2024-2026.

Il Bilancio di Previsione della Provincia di Caserta si presenta con uno stanziamento

complessivo di 312.002.097,51 euro.

“Un bilancio tecnico – ha tenuto a precisare nella sua relazione iniziale il presidente della

Provincia Giorgio Magliocca – in quanto predisposto dal dirigente del settore proprio nella

fase immediatamente precedente al rinnovo del Consiglio provinciale. In quel momento ho

deciso di non dare indicazioni politiche, in attesa delle elezioni che avrebbero definito la

composizione del nuovo Consiglio. Ma – ha aggiunto Magliocca – trasformeremo presto il

Bilancio da tecnico in politico con una mega variazione che terrà conto delle indicazioni di tutti

i gruppi che oggi hanno mostrato assoluto senso di responsabilità. Ringrazio i consiglieri di

maggioranza – ha concluso -perché il voto favorevole di oggi ci consente innanzitutto di non

perdere un importantissimo finanziamento, oggetto di un emendamento al documento, di oltre

11 milioni di euro per le nostre scuole”.

Da segnalare, come si evince nel documento contabile approvato, il contributo di oltre 20

milioni di euro che la Provincia deve alla finanza pubblica come previsto dalla Legge Delrio,

una riduzione delle entrate di oltre 1 milione e mezzo per un calo della riscossione dell’imposta

RC auto, mentre resta invariato il contributo statale per l’edilizia scolastica e per la viabilità di

circa 4 milioni e 300mila euro.