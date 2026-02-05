Consiglio Regionale della Campania, Raffaele Aveta (M5S) unico casertano eletto Presidente di Commissione

Si è insediata ufficialmente l’VIII Commissione Permanente – Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo – del Consiglio Regionale della Campania. Alla Presidenza è stato eletto Raffaele Aveta, esponente del Movimento 5 Stelle, chiamato a guidare uno dei comparti più strategici per l’economia regionale e per la tutela del territorio.

«Essere eletto presidente dell’VIII Commissione è per me un grande onore e una grande responsabilità. Ringrazio i colleghi per la fiducia». Ha dichiarato a margine della votazione in Consiglio Regionale, Raffaele Aveta. Per assumere il nuovo incarico, il consigliere del Movimento 5 Stelle ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di Questore alle Finanze del Consiglio Regionale, scegliendo di passare da una funzione di controllo amministrativo a un impegno politico e programmatico diretto, dedicato alla difesa dei territori e dei produttori campani.

«L’agricoltura – ha dichiarato Aveta – non è solo produzione, ma rappresenta il primo presidio di tutela ambientale. Il mondo agricolo svolge una funzione sociale e di salvaguardia dell’ecosistema che va riconosciuta e sostenuta. Senza un’agricoltura vitale, i nostri territori sono più esposti al dissesto idrogeologico e all’abbandono. Sul punto le sfide poste dalla transizione ecologica ci impongono un cambio di passo. Il mio impegno sarà prioritariamente rivolto al contrasto dello spopolamento delle zone montane e collinari, garantendo sostegno ai giovani agricoltori che scelgono di restare e investire nella nostra terra. Non chiamiamole più solo ‘aree interne’: sono territori di eccellenza che necessitano di infrastrutture rurali moderne, resilienza idrica e una gestione equilibrata della fauna selvatica per tutelare le colture».

«Tra le priorità della Commissione – ha continuato Aveta – ci sarà anche la tutela dei consumatori. Porteremo avanti la battaglia per cancellare l’attuale norma sull’ultima trasformazione sostanziale inserita nel Codice doganale, contrastando le pratiche che consentono l’italianizzazione di materie prime estere. Serve maggiore trasparenza in etichetta per evitare inganni ai cittadini. Difendere il Made in Italy significa tutelare il reddito agricolo, la qualità e la credibilità delle produzioni campane».

«La Campania – ha concluso Aveta – ha un patrimonio agricolo straordinario che va sostenuto con iniziative legislative concrete e con una collaborazione costante con la Giunta. Lavoreremo con metodo e ascolto costante delle associazioni di categoria affinché l’VIII Commissione sia una casa aperta, un luogo di confronto e di proposta».