Contagi tra medici e infermieri all’Ospedale del mare

NAPOLI – Boom di contagi covid 19 all’ospedale del mare d Ponticelli nel napoletano. La situazione non è facile, si sarebbero contagiati ben 8 operatori sanitari, tre medici ed 11 infermieri che non potendo lavorare sono stati isolati presso il loro domicilio.

Nella maggior parte dei casi si tratta di sintomi lievi, mentre per nessuno di questi è stato disposto il ricovero ospedaliero. Il covid ha fatto comunque emergere le le lacune di parecchi ospedali in tutta la Campania

Sulla questione si è espressa anche la Cgil dell’ospedale di Napoli Est

“Tutto il personale sanitario – spiegano i sindacati – è di nuovo alle prese con carichi di lavoro insostenibili i casi di contagio tra gli operatori sono in un aumento anche perché non viene garantita fino in fondo la loro sicurezza”.