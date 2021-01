Continua a non vincere la Roma contro le grandi, il Napoli vince allo scadere contro l’Udinese.

Finisce in parità la super sfida tra Roma e Inter, continua a volare il Verona che in casa batte il Crotone. Non basta il ritorno di D’Aversa in casa Parma per fermare la Lazio, mentre il Napoli vince ad Udine in maniera immeritata. La Fiorentina vince contro il Cagliari mentre la Juventus conferma la bella vittoria di Milano e batte il Sassuolo.

Risultati: Roma-Inter 2-2, Verona-Crotone 2-1, Parma-Lazio 0-1, Udinese-Napoli 1-2, Fiorentina-Cagliari 1-0, Juventus-Sassuolo 3-1.

Classifica: